شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، مع استمرار عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، فى ظل تحسن معنويات المستثمرين ، بعد مكاسب قوية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 قرابة 0.2% حتى الساعة 11:22 بتوقيت غرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.7% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، بعدما سجل فى وقت سابق أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 448.40 نقطة.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع التعدين والموارد الأساسية ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.5% ، بفضل انتعاش معظم أسعار السلع والمعادن فى الأسواق العالمية.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بأكثر من 0.1% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 1.4% ، فى أول مكسب فى غضون الأربع جلسات الأخيرة ، بفعل توقف عمليات البيع المفتوحة.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم قرابة 2.0% ، بالقرب من أدنى مستوى فى أربعة أشهر عند 1.354% ، الأمر الذي حسن شهية المخاطرة فى أسواق المال العالمية.

تأتي تلك التطورات فى سوق السندات الأمريكي ، بعدما قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي فى نيويورك"جون ويليامز" إنه من السابق لأوانه تغيير السياسة النقدية ،وإنه يتوقع أن ينخفض التضخم من 3% هذا العام إلى ما يقرب من 2.0% فى عامي 2022 و 2023.

ومن أجل الحصول على المزيد من الأدلة الواضحة حول تطورات الاقتصاد الأمريكي ومستقبل السياسة النقدية فى الولايات المتحدة ،تترقب أسواق المال العالمية بحلول الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش ، شهادة رئيس البنك الفيدرالي الاحتياطي "جيروم باول" أمام اللجنة الفرعية بمجلس النواب الأمريكي و الخاصة بمتابعة جائحة فيروس كورونا.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 0.2% ،وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.1% ،وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس نسبة 0.1% ، وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بأكثر من 0.3% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا .