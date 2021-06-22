شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل التعافي قبل شهادة "جيروم باول" أمام الكونغرس الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى شهرين ،بدعم تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ، قبل شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" أمام الكونغرس الأمريكي.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.4% إلى 1,790.09$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,782.91$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,776.36$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" بالأمس ارتفاعا بأكثر من 1.0% ، فى أول مكسب فى غضون السبعة أيام الأخيرة ، بفضل عمليات التعافي من أدنى مستوى فى شهرين عند 1,760.80$ للأونصة.

وانخفضت أسعار الذهب بنسبة 6% الأسبوع الماضي ،فى ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ،وبأكبر خسارة أسبوعية خلال العام الجاري ،تحديدا منذ آذار/مارس 2020 ، بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي توقعات أسعار الفائدة والتضخم فى الولايات المتحدة.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم قرابة 2.0% ، ليقترب مرة أخرى من أدنى مستوياته فى نحو أربعة أشهر عند 1.354% ، الأمر الذي يخفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الثمين الغير مدر للعائد.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي فى نيويورك"جون ويليامز" إنه من السابق لأوانه تغيير السياسة النقدية ،وإنه يتوقع أن ينخفض التضخم من 3% هذا العام إلى ما يقرب من 2.0% فى عامي 2022 و 2023.

ومن أجل الحصول على المزيد من الأدلة الواضحة حول تطورات الاقتصاد الأمريكي ومستقبل السياسة النقدية فى الولايات المتحدة ،تترقب أسواق المال العالمية بحلول الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش ، شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" أمام اللجنة الفرعية بمجلس النواب الأمريكي و الخاصة بمتابعة جائحة فيروس كورونا.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 3.5 طن متري،لينزل الإجمالي إلى 1,049.56 طن متري ،متخليا عن إجمالي 1,053.06 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى 11 آذار/مارس الماضي.