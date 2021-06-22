شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر يتلقى دفعة إيجابية – تحليل – 22-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم فايزر (PFE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وقد تزامن ذلك مع استناده لخط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، ليحقق السهم مكاسب قوية في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.57% بما يعادل 0.61 نقطة ليستقر على سعر 39.42 دولار، ولكن أمام ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 38.50، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 41.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد