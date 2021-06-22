شكرا لقرائتكم خبر عن بايدو يعاني من الضغوط السلبية – تحليل – 22-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم بايدو (BIDU) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.42% بما يعادل -0.78 نقطة ليستقر على سعر 185.56 دولار، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير.

لذلك تستمر توقعاتنا السلبية المحيطة بالسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 176.60، طيلة ثبات مستوى المقاومة 205.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط