شكرا لقرائتكم خبر عن سيسكو يرتفع بنطاق قناة سعريه صاعدة – تحليل – 22-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم سيسكو (CISCO) في آخر جلساته، وذلك على إثر استناد السهم لدعم قناة سعريه صاعدة تحد تداولات السهم على المدى القصير، وقد تزامن ذلك مع استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، محققاً مكاسب بلغت نسبتها 2.13% بما يعادل 1.11 نقطة ليستقر على سعر 53.18 دولار، كما نلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 52.85، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة المهم 55.30 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد