الإسكان تكشف موعد طرح وحدات لمتوسطي ومحدودي الدخل ضمن المرحلة الثانية من مشروع سكن لكل المصريين

الشارقة - اميمة ياسر -



كشفت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الاسكان الاجتماعي، عن طرح المرحلة الثانية من مشروع سكن لكل المصريين، والتى تتضمن وحدات لمحدودى ومتوسطى الدخل الشهر المقبل، مؤكدة أن الاعلان سيتضمن وحدات جاهزة للتسليم.

وأكدت مى عبد الحميد، إن إجمالى عدد الوحدات السكنية التى تم تنفيذها فى مشروع الإسكان الاجتماعي وصلت لـ 503 آلاف وحدة سكنية بتكلفة 88 مليار جنيه بخلاف تكلفة المرافق، بالإضافة إلى 150 ألف وحدة أخرى جارى تنفيذها لمتقدمى الإعلان العاشر، وأكثر من 250 ألف وحدة أخرى الإعلان الرابع عشر، موضحة ان تكلفة مشروع الاسكان الاجتماعى ستتخطى الـ250 مليار جنيه .

وأكدت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، ان مشروع الاسكان الاجتماعي لن يقتصر على تنفيذ المليون وحدة ، ووزارة الاسكان مستمرة في تنفيذ الوحدات لحين توفير شقة لكل مواطن والقضاء على أزمة السكن.