شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي»: الأداء الاقتصادي واصل التحسن في الربع الأول ومؤشرات إيجابية للتضخم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * رجح تواصل نمو أنشطة الاقتصاد غير النفطي وارتفاع في مستويات الطلب

* توقع انكماش محدود في أسعار المستهلك بمعدل 0.3% هذا العام مع تحسن الطلب في النصف الثاني

* تحسن في أداء أسواق العقارات مع ارتفاع الأسعار في أبوظبي لأول مرة في 5 سنوات

دبي: عبير أبو شمالة

أكد مصرف الإمارات المركزي أن النشاط الاقتصادي للدولة واصل التحسن في الربع الأول من العام الجاري، وإن لم تعد بعد إلى مستويات الأداء السابقة قبل جائحة كوفيد- 19. وتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات بمعدل 2.4% هذا العام.

ولفت من جهة أخرى إلى أن مستوى التضخم الرئيسي لمؤشر أسعار المستهلك بقي عند مستويات سلبية في الربع الأول من العام الجاري بانكماش وصل إلى 1.7% مع استمرار التراجع في أسعار الطاقة وفي الإيجارات، لكنه أظهر بعض التحسن مقارنة بانكماش وصل معدله إلى 2.2% في الربع السابق مع انتعاش في مستويات الطلب.

ويتوقع المصرف المركزي أن يتحول مؤشر أسعار المستهلك إلى الارتفاع مسجلاً نمواً في التضخم في النصف الثاني من العام الجاري، لكنه توقع أن يكون هناك رغم ذلك انكماش في مؤشر أسعار المستهلك بحوالي 0.3% للعام الجاري ككل.

وقال المصرف المركزي في تقرير المراجعة الربعية للربع الأول 2021 إن القطاعات الاقتصادية غير النفطية واصلت التحسن في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بدعم من الارتفاع النسبي في حركة السياحة والسفر العالمية، خاصة أن الدولة كانت رائدة في جهود احتواء الفيروس ومنع انتشاره، حيث حلت في المركز الأول عالمياً في عدد اختبارات الكورونا، وجاءت في المرتبة الثانية عالمياً من حيث توزيع التطعيمات على عدد السكان، مع إجراء 37.6 مليون فحص وتوزيع 8.3 مليون جرعة من اللقاح، ما يمثل 405 فحوص و89 جرعة لقاح لكل 100 فرد في الدولة وذلك في نهاية شهر مارس الماضي.

أسواق العقارات

وقال «المركزي» إن أداء أسواق العقارات السكنية بدوره تحسن في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، حيث سجلت أبوظبي ارتفاعاً في أسعار العقارات لأول مرة منذ 5 أعوام، وذلك على أساس المقارنة الفصلية والسنوية، ولفت إلى أن الأسعار في دبي تراجعت في الربع الأول من العام الجاري على أساس المقارنة الفصلية.

وأشار إلى أن مستوى التوظف في نهاية شهر مارس الماضي بقي عند نفس مستوياته في نهاية عام 2020، لكن الرواتب في نهاية الربع الأول من العام الجاري وفقاً لنظام حماية الأجور فاقت مستوياتها في نهاية العام الماضي، وحتى مستوياتها في فبراير 2020، آخر شهر قبل بدء الجائحة.

وقال التقرير إن عدد مشتركي الهواتف المحمولة في الدولة ارتفع للربع الثالث على التوالي وبحوالي 1.7% في الربع الأول من العام الجاري، على أساس المقارنة الفصلية. كما تحسن مؤشر مديري المشتريات بزيادة 7.5% على أساس المقارنة السنوية ليتحرك نحو المزيد من التوسع بوصوله إلى 52.6 نقطة في شهر مارس. ويعكس هذا تحسن مستويات الثقة بدعم من تحضيرات استضافة إكسبو دبي 2020.

توقع انكماش الناتج النفطي 1% هذا العام

ولفت المركزي إلى أن مستويات السياحة والضيافة في الإمارات شهدت بدورها تحسناً في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مع ارتفاع إشغال الفنادق إلى 64%، أي أنها تقترب من مستوياتها في الربع الأول من العام الماضي والتي وصلت إلى 69%، وذلك بفضل استئناف حركة السفر الدولية.

وقال التقرير إن إنتاج الإمارات من النفط تراجع بحوالي 17.6% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري، وإن ارتفع بحوالي 4.3% على أساس المقارنة الفصلية، بما يتماشى واتفاق أوبك بلس.

وتوقع انكماش الاقتصاد النفطي بحوالي 1% هذا العام على أساس متوسط إنتاج 2.75 مليون برميل في اليوم على مستوى السنة.

ورفع المصرف المركزي من جهة أخرى نمو الناتج غير النفطي للعام الجاري من 3.6% سابقاً إلى 3.8%. ويتوقع «المركزي» نمو الناتج الإجمالي الحقيقي بحوالي 3.8% بحلول عام 2022، ورجح نمو الناتج غير النفطي بحوالي 3.9%، بفضل الارتفاع في الإنفاق الحكومي، والنمو الصحي للائتمان المصرفي والتحسن القوي في مستوى التوظف إضافة إلى عودة ثقة قطاعات الأعمال، خاصة واستمرار فعاليات إكسبو في الربع الأول من 2022.