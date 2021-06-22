شكرا لقرائتكم خبر عن التحويلات الشخصية من الإمارات ترتفع 0.4% بواقع 200 مليون درهم في الربع الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * التحويلات عبر البنوك تنمو 58% وعبر الصرافة تواصل التراجع ب 17%

دبي: عبير أبو شمالة

ارتفعت التحويلات الشخصية من الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري بمعدل 0.4% وبواقع 200 مليون درهم لتصل إلى 41.6 مليار درهم، مقارنة بنحو 41.4 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الماضي 2020.

وارتفعت التحويلات عبر البنوك بمعدل 58.33% وبواقع 5.6 مليار درهم إلى 15.2 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقابل 9.6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2020، وتراجعت في الوقت نفسه التحويلات الشخصية عبر شركات الصرافة بمعدل 16.98% وبواقع 5.4 مليار درهم لتصل إلى 26.4 مليار درهم في الأشهر الثلاثة الأولى من 2021، مقابل 31.8 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجعت بذلك حصة شركات الصرافة من إجمالي قيم التحويلات الشخصية من الإمارات من 76.8% في الربع الأول من 2020 إلى 63.46% في الربع الأول من العام الجاري. في الوقت الذي واصلت فيه حصة البنوك من التحويلات الشخصية ارتفاعها لتصل إلى 36.54% في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 23.2% في الربع الأول من 2020.

وتصدرت الهند الدول من حيث حجم الحوالات الشخصية الصادرة من الإمارات بحصة 28.9% من إجمالي التحويلات تبعتها باكستان والفلبين بحصة 12.3% و6.6% على التوالي.

ونمت التحويلات الشخصية إلى باكستان بنسبة 7.7% على أساس سنوي، بينما انخفضت التحويلات إلى الهند والفلبين بنسبة 23.2% و6% على التوالي.