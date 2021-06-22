شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقدم 118,856 جرعة من لقاح «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 118,856 جرعات من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 14,631,482 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 147.94 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.