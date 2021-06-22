شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي أول دائرة تعتمد المسميات الوظيفية للعمل عن بُعد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: "الخليج"

اعتمد داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي، المسميات الوظيفية للعمل عن بُعد في الدائرة، للوظائف التي يُمكنها العمل عن بُعد، مع الأخذ في الحسبان، عند اختيار الوظائف ضمان استمرارية الدائرة تقديم خدماتها وعملياتها بكفاءة وفاعلية.

وتعدّ البلدية أول دائرة حكومية تعتمد هذه المسميات، ويأتي ذلك تجسيداً لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وبدأت البلدية، بتطبيق نظام العمل عن بُعد، في الحالات الاعتيادية وأنظمة العمل الأخرى المطبقة لديها، مثل الورديات، والدوام المرن، حيث كانت الرائدة في تطبيق الدوام المرن منذ عام 2007. كما أسهمت استراتيجية الدائرة في التحول الذكي، وتطوير الموظفين في تمكين الدائرة من التحول المرن لنظام العمل عن بُعد.

وأثبتت تجربة البلدية في تطبيق نظام العمل عن بُعد، نجاحها في تعزيز الرشاقة المؤسسية ورفع سعادة الموظفين، وزيادة كفاءة العمليات والخدمات، وخفض البصمة الكربونية، ما يُعد نتاجاً لتبنّيها لأرقى الوسائل الذكية في مختلف قطاعاتها، وتسخيرها في مجالات العمل كافة، لضمان تقديم الخدمات وفق أعلى المعايير ووجود بيئة عمل تتميز بالمرونة والإنجاز.