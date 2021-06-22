شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكندرية السينمائي» سبتمبر المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة عن عودة الدورة 37 من المهرجان إلى ميعاده السنوي في الأسبوع الأخير من سبتمبر/ أيلول المقبل حتى الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وذلك بعد ترحيل موعده العام الماضي إلى 7 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بسبب تفشي فيروس «كورونا».

و أعلنت إدارة المهرجان عن تكريم المخرج عمر عبد العزيز في دورة هذا العام عن مجمل أعماله الفنية، حيث أشار أباظة إلى أن عبد العزيز قدّم العديد من الأعمال الفنية على مدى مشوار طويل جعله يستحق التكريم من بينها علامات بارزة لا نستطيع نسيانها في الأفلام المصرية المهمة، وسيتم تقديم كتاب عن مشواره الفني، وأبرز تفاصيل أعماله وسيتم توزيعه أثناء الدورة.

يشار إلى أن عمر عبد العزيز بدأ مشواره كمساعد مخرج في فيلم «عالم عيال عيال»، و«البعض يذهب للمأذون مرتين»، وكان أول أفلامه كمخرج «دعوة خاصة جداً» عام 1982، ثم «الشقة من حق الزوجة»، «يا رب ولد»، واتجه منذ عام 2002 إلى الإخراج التليفزيوني بمسلسل «بين شطين وميه».