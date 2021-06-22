شكرا لقرائتكم خبر عن مطروح المصرية تتجمل بأعمال تشكيلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

تشهد مدينة مطروح عمليات تطوير وتجميل شاملة لأهم ميادين المدينة من خلال أعمال فنية تشكيلية تعكس الواقع الفني والثقافي والتراثي في المحافظة، وذلك ضمن خطة لاستعادة المظهر الحضاري والجمالي للمدينة أمام رواد وزائري المحافظة خلال موسم الصيف، الذي يشهد اقبالاً سياحياً كبيراً من مختلف أنحاء مصر.

وأوضحت المحافظة، في بيان، أن عمليات التجميل والتطوير شملت ميدان البنك الأهلي، ومدخل كوبري روميل، وميدان الياسمين، ومدخل شارع شكري القواتلي.