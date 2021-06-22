شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتخلى عن مستويات مرتفعة فى عدة سنوات بسبب توقعات زيادة إنتاج تحالف "أوبك بلس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء للمرة الأولى فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،ليتخلى الخام الأمريكي عن أعلى مستوى فى ثلاث سنوات المسجل بالأمس ، وخام برنت عن أعلى مستوى فى عامين المسجل اليوم ، مع نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى توقعات زيادة إنتاج تحالف "أوبك بلس" لتلبية الطلب المتعافي على الوقود فى معظم أنحاء العالم.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 0.7% إلى مستوي 72.51$ ، من مستوى الافتتاح عند 73.03$، وسجل أعلى مستوي عند 73.33$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 0.6% إلى مستوي 74.34$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 74.81$ ، وسجل أعلى مستوي عند 75.29$ الأعلى منذ نيسان /أبريل 2019.

عند تسوية الاثنين ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا قرابة 3.0% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوى فى ثلاث سنوات عند 73.94$ للبرميل ،وصعد خام برنت بأكثر من 2.9%.

تحققت تلك المكاسب فى ظل انحسار مخاوف عودة الصادرات الإيرانية ، بسبب توقف محادثات إحياء اتفاق إيران النووي ،عقب فوز القاضي المتشدد "إبراهيم رئيسي" بالانتخابات الرئاسية الإيرانية.

قالت مصادر فى تحالف "أوبك بلس" إن المجموعة تفكر فى زيادة محتملة فى إنتاج النفط تبدأ فى آب/أغسطس القادم ، لكن لم يتم اتخاذ قرار بشأن الكميات المقترحة.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية مؤخرا إن تحالف أوبك بلس بحاجة إلى زيادة الإنتاج لتلبية الطلب العالمي المتعافي مؤخرا ،والحفاظ على إمدادات كافية فى أسواق النفط العالمية.

وقال بنك "جولدمان ساكس" إنه يتوقع أن يرتفع سعر خام برنت إلى 80$ للبرميل هذا الصيف ،بعدما عززت حملات التطعيم ضد فيروس كورونا النشاط الاقتصادي فى جميع أنحاء العالم.