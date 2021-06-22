شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستأنف خسائره مقابل الدولار والأنظار على شهادة "جيروم باول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا مقابل الدولار الأمريكي ، حيث لا يزال تركيز المستثمرين منصبا على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ،بعد اتجاه الاحتياطي الاتحادي لتشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة فى وقت أقرب مما كان متوقعا ،وللحصول على المزيد من الأدلة حول هذا الاتجاه ،تترقب أسواق المال العالمية ، شهادة "جيروم باول" أمام الكونغرس الأمريكي.

انخفض اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.3% إلى 1.1882$ ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1917$،وسجل أعلى مستوى عند 1.1920$.

حقق اليورو بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.5% مقابل الدولار ، فى أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أربعة أشهر عند 1.1847$.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي"كريستين لاجارد" إن التعافي الاقتصادي قائم وأن استمرار تفشي فيروس كورونا يمثل خطرا على الاقتصاد الأوروبي ،وأشارت إلى استمرار دعم الاقتصاد ،والاستعداد دائما لذلك بما فيها التفكير فى خفض جديد فى أسعار الفائدة.

وأكدت لاجارد وجود توقعات بتعافي الطلب العالمي بأسرع من المتوقع وأن الإنفاق القوي يدعم التعافي الاقتصادي القوي ،وأن تشديد السياسة النقدية بأسرع من المتوقع سوف يشكل خطرا على التعافي الاقتصادي وتوقعات التضخم.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.3% ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت بالأمس ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى شهرين عند 92.40 نقطة ،عاكسا صعود مستويات العملة الأمريكية مرة أخرى مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.

حيث لا يزال تركيز المستثمرين منصبا على شراء الدولار الأمريكي كأفضل الفرص الاستثمارية المتاحة ، بعدما أشار الاحتياطي الاتحادي الأسبوع الماضي إلى نهاية أسرع من المتوقع لسياسته النقدية فائقة السهولة فى الولايات المتحدة.

للحصول على المزيد من الأدلة الواضحة حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية ،تترقب أسواق المال العالمية فى وقت لاحق اليوم ،شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي"جيروم باول" أمام مجلس النواب الأمريكي.