شكرا لقرائتكم خبر عن «العملات المشفرة» تفقد 300 مليار دولار.. والآمال معقودة على مزاد للألماس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت دار سوذبيز للمزادات أن قطعة نادرة شديدة النقاء من الألماس، من المتوقع أن تجلب ما يصل إلى 15 مليون دولار، يمكن شراؤها في مزاد الشهر القادم باستخدام عملات مشفرة.

وقالت سوذبيز إنها ستكون المرة الأولى التي تُعرض فيها ألماسة بمثل هذا الحجم للشراء العام بعملة مشفرة.

وقطعة الألماس التي يبلغ وزنها 101.38 قيراط هي إحدى عشرة ألماسات فقط تزن أكثر من 100 قيراط تعرض على الإطلاق للبيع في مزاد.

وتتراوح التقديرات قبل البيع لثمن الألماسة من 10 ملايين إلى 15 مليون دولار وستباع في التاسع من يوليو تموز في هونج كونج. وسيجري قبول العملتين المشفرتين بيتكوين والإيثر إلى جانب العملات التقليدية للدفع.

يأتي ذلك، فيما محت الحملة الصينية المتجددة على صناعة العملات المشفرة على ما يقرب من 300 مليار دولار في القيمة من إجمالي سوق العملات الرقمية منذ يوم الجمعة، عندما أمر مركز رئيسي لتعدين البيتكوين عمال المناجم بإغلاق عملياتهم.

وانخفضت عملة البيتكوين بحوالي 2% عند 32330.21 دولار الثلاثاء، كما انخفضت العملات المشفرة الأخرى بما في ذلك الإيثر بشكل حاد في وقت متأخر من يوم الاثنين.

خلال الأيام القليلة الماضية، كثفت الصين جهودها لكبح جماح صناعة العملات المشفرة في البلاد. (وكالات)