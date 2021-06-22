شكرا لقرائتكم خبر عن الناقول تحصل على تمويل بقيمة 4.7 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أبناء محمد حسن الناقول عن حصولها على تمويل- متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية- من شركة تمويل الأولى.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إن قيمة التمويل تبلغ 4.7 مليون ريال، علماً بأن مدة التمويل 36 شهراً.

وتستهدف الشركة من التمويل شراء معدات بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية، علماً بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هو سند لأمر.

وسبق أن قامت شركة أبناء محمد حسن الناقول بتأسيس شركة تابعة لها في منطقة العلمين شمال جمهورية مصر العربية في عام 2019، مملوكة لها بالكامل. والتي لم تزاول أي نشاط لها منذ تأسيسها والمتمركز نشاطها في صناعة المواد الإسمنتية (بلوك، خرسانة) وبإستثمار مقداره 20 مليون ريال سعودي تم تمويله ذاتيا من الأرباح المبقاة بالإضافة الى تمويل من المؤسسين.

وتتوقع الشركة أن يبدأ الأثر المالي للمشروع في نتائج الشركة اعتباراً من النصف الثاني من العام 2021، علماً بأن التاريخ المتوقع للإنتاج التجاري للمشروع هو الربع الثالث من العام 2021.

وكانت مجموعة تداول السعودية، قد أعلنت إدراج وبدء تداول أسهم شركة أبناء محمد حسن الناقول في نمو – السوق الموازية اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق الثاني من يونيو 2021.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد وافقت نهاية العام الماضي على طلب شركة وطني للحديد والصلب، وشركة أبناء محمد حسن الناقول، تسجيل أسهمهما لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية "نمو".