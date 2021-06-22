شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "المراكز العربية" السنوية تتراجع 24.3% لانخفاض الإيرادات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة المراكز العربية، المُعلنة اليوم الثلاثاء، تراجعاً في الأرباح بنسبة 24.3% خلال العام المنتهي في 31 مارس 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 486.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 642.6 مليون ريال في العام المنتهي في 31 مارس 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 816.6 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية 1.132 مليار ريال العام السابق.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام المنتهي في 31 مارس 2021 إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 15.5% خلال السنة المالية 2021، أي ما يعادل 341.0 مليون ريال مقارنة بالسنة المالية 2020. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى استمرار منح الخصومات غير المتكررة الهادفة إلى دعم المستأجرين في مواجهة الأثر السلبي لتداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتراجعت المبيعات إلى 1.9 مليار ريال خلال العام الماضي، مُقابل مبيعات بلغت 2.2 مليار ريال خلال العام السابق.

يشار إلى أن صافي أرباح الشركة تراجع بنسبة 13.6% خلال التسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر من العام 2020، ليسجل نحو 95.6 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 110.6 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام المالي السابق.