شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 22-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولاته السلبية ليضغط على مستوى 0.7500 ويحاول كسره، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط لهذا اليوم، تحفّزه سلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار زيارة مستوى 0.7375 الذي يمثّل المحطة التصحيحية التالية، مع التذكير بأن تحقيق الأهداف السلبية يعتمد على الثبات دون 0.7545 والأهم دون 0.7615.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7450 والمقاومة 0.7560

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط