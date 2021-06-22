شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 22-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر عقود خام برنت تداولات سلبية ليتحرك دون 75.00، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يساهم بدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يعتمد على الثبات فوق مستوى 74.05، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ باختراق 75.40 لتأكيد فتح الطريق أمام التوجه نحو 76.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 74.00 والمقاومة 76.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد