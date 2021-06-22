الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للنفط 22-06-2021

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 22-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر النفط ضغط سلبي الآن ليهاجم مستوى 72.70، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن كسر هذا المستوى سيدفع السعر لتحقيق انخفاض إضافي كتصحيح هابط للموجة الصاعدة الأخيرة والتوجه نحو مستويات 72.00 وقد يمتد إلى 71.15، بينما يحتاج السعر لتخطي 73.30 لتعزيز فرص استئناف الاتجاه الصاعد الذي تتواجد أهدافه التالية عند 74.00 وتمتد إلى 75.55.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 72.00 والمقاومة 75.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا