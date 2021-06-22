شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 22-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر النفط ضغط سلبي الآن ليهاجم مستوى 72.70، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن كسر هذا المستوى سيدفع السعر لتحقيق انخفاض إضافي كتصحيح هابط للموجة الصاعدة الأخيرة والتوجه نحو مستويات 72.00 وقد يمتد إلى 71.15، بينما يحتاج السعر لتخطي 73.30 لتعزيز فرص استئناف الاتجاه الصاعد الذي تتواجد أهدافه التالية عند 74.00 وتمتد إلى 75.55.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 72.00 والمقاومة 75.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد