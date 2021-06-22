شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 22-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة ميلاً هابطاً طفيفاً ليزحف نحو مستوى 25.65، ويحصل على إشارات سلبية من خلال مؤشر ستوكاستيك لتدعم فرص كسر هذا المستوى وفتح الطريق أمام مواصلة الانخفاض، بانتظار زيارة مستوى 24.95 الذي يمثّل محطتنا الرئيسية التالية.

وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة وفعالة ما لم يندفع السعر لاختراق مستويات 26.25 ثم 26.85 والثبات فوقها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.40 والمقاومة 26.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط