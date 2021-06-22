شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 22-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار ضغط سلبي قوي ليهاجم مستوى 1.3890 ويتداول دونه الآن، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن تأكيد الكسر بالثبات دون هذا المستوى سيوقف السيناريو الإيجابي المقترح صباحاً ويدفع السعر لزيارة مستوى 1.3805 مبدئياً، بينما الارتقاء فوقه سيقود السعر لتحقيق مكاسب تبدأ عند 1.3960.

لذلك، نحن نفضّل التوقف على الحياد بشكل مؤقت إلى أن يؤكد السعر موقفه بالنسبة لمستوى 1.3890 ومن ثم تحديد الوجهة التالية بشكل أدق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3820 والمقاومة 1.4000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي