الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 22-06-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار ميلاً هابطاً ليختبر الدعم المحوري 1.1888، وطالما أن السعر فوق هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه ستبقى قائمة وفعالة، حيث إن كسره سيضغط على السعر للانخفاض مجدداً واستهداف مستوى 1.1780 بشكل رئيسي، بينما يتواجد الهدف الإيجابي الأول للارتفاع المتوقع عند 1.1975.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1850 والمقاومة 1.2000

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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