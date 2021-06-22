شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 22-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار ميلاً هابطاً ليختبر الدعم المحوري 1.1888، وطالما أن السعر فوق هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه ستبقى قائمة وفعالة، حيث إن كسره سيضغط على السعر للانخفاض مجدداً واستهداف مستوى 1.1780 بشكل رئيسي، بينما يتواجد الهدف الإيجابي الأول للارتفاع المتوقع عند 1.1975.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1850 والمقاومة 1.2000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد