شكرا لقرائتكم خبر عن بتكوين توقف خسائها وترتفع 3% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عوضت عملة بتكوين الرقمية بعض خسائرها اليوم الثلاثاء بعد يوم من وصولها إلى أدنى مستوى في أسبوعين إثر تأكيد بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) حملته على العملات المشفرة في البلاد وتقييده لقنوات تداولها بين السكان.

وارتفعت أكبر عملة مشفرة في العالم في أحدث تعاملات ثلاثة بالمئة إلى ‭‭32600‬‬ دولار بعد أن انخفضت بما يزيد على عشرة بالمئة أمس الاثنين. كما صعدت إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة، ‭‭2.8‬‬ بالمئة إلى ‭‭1940‬‬ دولارا بعد أن سجلت أمس أدنى مستوى لها في خمسة أسابيع.