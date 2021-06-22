شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بلهول يقود نمو «مستشفى وعيادة فاليانت» في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «مستشفى وعيادة فاليانت» عن تعيين فيصل جمعة بلهول بصفة الرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة مدعوماً بسنوات طويلة من الخبرة المهنية التي اكتسبها عبر مناصب قيادية مختلفة، وتمثل هذه الخطوة دفعة قوية لتطلعات فاليانت الطموحة في تعزيز مكانتها كأحد المستشفيات متعدّدة التخصّصات في إمارة دبي. وسيقود بلهول المستشفى والعيادة لترجمة رؤيتها المتمحورة حول تقديم أرقى خدمات الرعاية الصحية عالمية المستوى، لتصبح وجهة الرعاية الصحية المفضّلة للجميع.

ويبرز بلهول بصفته أحد الشخصيات المؤثرة ضمن قطاع الرعاية الصحية في الإمارات، حقق على مدى مسيرته المهنية الناجحة، العديد من الإنجازات النوعية، أبرزها تأسيس «أﻣﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ»، كما تولى أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة «مجلس المستشفيات الخاصة في دولة الإمارات»، و«مجموعة الأعمال الصيدلانية ومعدّات الرعاية الصحيّة» في «غرفة تجارة وصناعة دبي» (DCCI).

وتولى بلهول سابقاً عملية الإدراج الناجحة ل «مستشفيات النور»، في «بورصة لندن»، كما يحظى أيضاً بعضوية في «منظمة الرؤساء الشباب». وفي عام 2007، اختارته مجلة «أريبيان بزنس» كواحد من بين أفضل 100 مسؤول تنفيذي في منطقة الخليج العربي.

وقال أحمد بالهول، الرئيس التنفيذي ل «مستشفى وعيادة فاليانت»: «يسعدنا الترحيب بفيصل جمعة بلهول على رأس مجلس إدارتنا. وكلنا ثقة بأنّ معرفته الواسعة وخبرته المهنية الطويلة في مجال الرعاية الصحية وسجله الحافل في القيادة وصنع القرار ستمثل بلا شك دعائم متينة لتمكين إدارة فاليانت من التوصل إلى القرارات الصائبة وفي الوقت المناسب. وبوجود بلهول رئيساً تنفيذياً لمجلس الإدارة، يمكننا القول إنّنا على المسار الصحيح لتسريع وتيرة نمونا، وترسيخ دورنا كإضافة قيّمة ومهمة لقطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات».

من جانبه، قال فيصل جمعة بلهول: «تبرز فاليانت كمستشفى متعدد التخصصات يوفر لمرضاه خدمات تشخيصية وعلاجية عالمية المستوى. وأنظر من جانبي بثقة حيال الفرص المتاحة أمامنا لتنفيذ خططنا التوسعية الطموحة، لا سيّما بالتزامن مع تنامي وعي الأشخاص حول أهمية الحفاظ على صحتهم وعافيتهم باعتبارها أولوية قصوى. ويشرّفني انضمامي إلى فريق العمل بصفة الرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة، وأتطلع قدماً إلى تحقيق المزيد من الإنجازات النوعية خلال المرحلة المقبلة».

فيصل بلهول، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «إثمار كابيتال بارتنرز»، ورئيس مجلس إدارة «مجلس المدارس الخاصة في دولة الإمارات».