«أدنيك» تطلق شركة «سياحة 365» لتعزيز مكانة أبوظبي وتنافسيتها

أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، إحدى الشركات التابعة لـ «القابضة» (ADQ)، عن إطلاق شركة «سياحة 365»، والتي ستركز على توفير تجارب استثنائية في قطاع السفر والسياحة لزوار أبوظبي، وتعزيز تنافسية الإمارة على الصعيدين الإقليمي والدولي في القطاع السياحي.

وأوضحت «أدنيك» أن إطلاق الشركة الجديدة يأتي انسجاماً مع التوجهات لتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة سياحية متميزة، والمساهمة في زيادة أعداد الزوار القادمين إلى الإمارة بهدف الترفيه، وتحسين تجارب الضيوف ما يؤدي إلى تمديد فترات إقامتهم، وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع كافة الشركاء في القطاع السياحي بأبوظبي والدولة بشكل عام.

وستضمّ شركة «سياحة 365» تحت مظلتها شركتين تابعتين وهما «كابيتال إكسبيرينس» المتخصصة في إدارة الوجهات وفق أعلى المعايير، و«كابيتال للسفر» التي ستركز على العمليات التشغيلية المتخصصة في قطاع السفر.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» والشركات التابعة لها: «يندرج هذا الإعلان وفق استراتيجية أدنيك الرامية للمساهمة في تطوير قطاع السياحة بالإمارة من خلال تعزيز محفظة أعمالها في القطاع السياحي وتوسيعها لتشمل السياحة الترفيهية، الأمر الذي سيسهم وبشكل فاعل في تعزيز القيمة المضافة والعائد الاقتصادي لنشاطات المجموعة، كما ستلعب شركة سياحة 365 دوراً حيوياً في الترويج لإمارة أبوظبي كأحد أبرز الوجهات السياحية في المنطقة، وذلك من خلال التعاون مع مختلف شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، ومن أبرزهم دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي ومختلف الشركات الوطنية والدولية المتخصصة في هذا القطاع الحيوي».

قطاع سياحي حيوي

وبين الظاهري أن «الشركة الجديدة ستسهم في إنشاء قطاع سياحي حيوي ومستدام وقادر على تحقيق عوائد استثمارية مجدية في الإمارة، وذلك عبر إطلاق مجموعة من الشركات التي ستقوم بالترويج للقطاع السياحي والقطاعات المساندة له، والعمل على تأسيس شراكات واتفاقيات مع كبرى شركات السفر والسياحة العالمية، بالإضافة إلى طرح حزمة من البرامج والخدمات التي من شأنها أن تستقطب المزيد من السياح والزوار، وصولاً لتبني مفاهيم الابتكار والتطوير التي ستعمل على زيادة الحصة السوقية لإمارة أبوظبي وتعزيز مكانتها الإقليمية».

وحرصت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض على اختيار فريق عمل متخصص يتمتع بالخبرة الدولية اللازمة لتمكين شركة سياحة 365 من ريادة هذا القطاع، حيث تم الإعلان عن تعيين رولا جوني في منصب المدير التنفيذي لشركة سياحة 365، لتقود انطلاقة الشركة المتخصصة في إدارة وجهات السفر. ويحفل سجلّ جوني بخبرة تزيد على عشرين عاماً في قطاعات السفر والسياحة والضيافة، ما سيسهم في توسيع نطاق الرؤية الاستراتيجية للشركة وقدرتها التنافسية.

وقالت جوني المدير التنفيذي لشركة سياحة 365: «ستقوم الشركة على مدار الشهور المقبلة باستكمال خططها الاستراتيجية القائمة على تضافر الجهود والإمكانات التي ستسهم جنباً إلى جنب مع مختلف الجهات المختصة للنهوض بواقع ومستقبل القطاع السياحي، كما ستقدم الشركات التي تعمل تحت مظلتها إضافة نوعية للعروض السياحية في الدولة ككل لزيادة أعداد الزوار إلى إمارة أبوظبي، بالإضافة للترويج المتواصل لكافة الأصول والبرامج المتاحة في مختلف دول العالم».

الجدير بالذكر، أنه في وقت سابق من العام الجاري، ضمّت «القابضة» (ADQ) فندقين إلى محفظة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض وهما منتجع أنانتارا في جزيرة صير بني ياس أبوظبي وقصر السراب منتجع الصحراء، وذلك لتعزيز أعمالها في هذا القطاع، ليرتفع بذلك عدد الفنادق التابعة للمجموعة إلى 5 فنادق دولية، بالإضافة إلى فنادق: أنداز كابيتال جيت – أبوظبي، ألوفت أبوظبي وألوفت إكسل لندن في العاصمة البريطانية.