شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” ترافق فريق قسم تحليل الأدلة المرئية لترميم جثة مجهولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سومية سعد

أكد الرائد الدكتور حمد العور، رئيس قسم تحليل الأدلة المرئية، أن بعض الجثث تكون مجهولة الهوية تماماً ويصعب التعرف إليها، وحتى البصمات كذلك، إما بسبب الحرق أو الغرق وتحلل الجثث. ولذا يسعي القسم إلى ترميم الوجه عن طريق الجمجمة التي كانت قديماً يصعب التعرف إليها.أما الآن وعن طريق أحدث الأجهزة وابتكار حلول ذكية لمحاولة معرفة الشكل المُتوقع للجثة المتحللة، باستخدام تقنيات المسح الضوئي، وبرنامج الرسم الخاص الثلاثي الأبعاد، للحصول على ترميم تقني للوجه، وصولاً إلى الصورة التقريبية وبنسبة تطابق متوقعة عالية، بإعادة ترميم الوجه رقمياً، بأخذ صورة أشعة سينية «إكس راي»، وإجراء مسح ثلاثي الأبعاد للرأس والجمجمة باستخدام أحدث التقنيات المُعتمدة.

وأضاف أن القسم عمل بالتعاون مع مركز التدريب الافتراضي، على استعادة 3 جثث مجهولة الهوية من بداية نشأة القسم عام 2006 وحتى الآن، باستخدام تقنيات المسح الضوئي، وبرنامج الرسم الخاص الثلاثي الأبعاد، للحصول على ترميم تقني للوجه، وصولاً إلى الصورة التقريبية وبنسبة تطابق متوقعة عالية، لأن أسلوب إعادة ترميم الوجه في العمل الشرطي يستخدم، بعد انقضاء كل السبل العلمية والتقليدية في التعرف إلى هوية الشخص.

وأضاف، أنه بأجراء فحص للجمجمة للتحقق من نوعها وشكلها وحجماوان النتيجة تصل الي التعرف إليه، باستخدام سماكة الجلد ولون العينين وغيرها من المعلومات الحيوية الضرورية.

وقال ان فريق عمل إدارة الأدلة الجنائية الإلكترونية عمل لرسم صورة ثلاثية الأبعاد بدقة، وطبّق بحرفية عالية العلوم الجنائية والتخصصية في جمع البيانات والمعلومات الحيوية عن الجثة، والتقنيات الذكية والحديثة في الوصول إلى الشكل المُتوقع.

وأشار الى أن هناك تحديات عدة أولها ضرورة التعرف إلى لون البشرة التي اختفت، بسبب وجود الجثة في المياه لمدة طويلة وزوال أصباغ الجسم. وعبر الاختبارات المتخصصة الكشف عن هويته ومن ثم التعرف إلى شكله الاقرب، وهو آسيوي لون بشرته يميل الي السمرة، في العقد الثالث. وبعد رسم الصورة النهائية تعرف إليه.