شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة بنت محمد: رؤية مشتركة تجمع «دبي للثقافة» و«دبي للمستقبل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، وعضو مجلس دبي، أن تصميم المستقبل وتحديد متطلباته بنجاح، أحد أهم عناصر بناء النموذج التنموي الفريد الذي أرسى أسسه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بما بكفل الاستعداد الأمثل لتحقيق الريادة والوصول إلى الرقم واحد في مختلف المجالات.

وأضافت «أدركت دبي مبكراً أهمية التسريع بتوظيف التقنيات المستقبلية والابتكارات الحديثة لتصميم مستقبل أفضل لمجتمعها وزوارها، وقطاع الثقافة والإبداع جزء مهم وحيوي في خطة دبي المستقبلية، وهناك رؤية مشتركة تجمع هيئة الثقافة والفنون في دبي ومؤسسة دبي للمستقبل عن قيمة وأهمية الفكر المبدع في تحقيق التقدم والازدهار لدبي ودولة الإمارات على وجه العموم».

جاء ذلك خلال زيارة سموّها مقر «مؤسسة دبي للمستقبل»، ترافقها هالة بدري، المديرة العامة لـ «دبي للثقافة»، وكان في استقبالها خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، واطلعت على مجمل أعمال المؤسسة من ضمنها مختبرات دبي للمستقبل ومنطقة 2071، فضلاً عما تقوم على تحقيقه من أهداف استراتيجية وفق الرؤية الطموحة الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي، إحدى المدن المساهمة بقوة في صنع ملامح المستقبل، وتأكيد موقعها أفضل مدينة للحياة والعمل في العالم.

وخلال جولة شملت مختلف إدارات المؤسسة، استمعت سموّ الشيخة لطيفة، إلى شرح من خلفان بلهول، عن المبادرات والبرامج المختلفة للمؤسسة. كما اطلعت على استراتيجية المؤسسة وخططها المستقبلية.

وتخللت الزيارة مناقشة سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجانبين، بما يتماشى مع التزام «دبي للثقافة»، بتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع في دبي، وعنايتها بتأكيد مكانة الإمارة وجهة أولى للمبدعين، وعملها على إعداد البيئة الداعمة لهم والمشجعة لطاقاتهم وفق متطلبات المستقبل.

وأثنت سموّ الشيخة لطيفة، على دور المؤسسة وإسهاماتها في مختلف القطاعات الاستراتيجية والحيوية، عبر برامجها ومبادراتها ومشروعاتها النوعية المتعددة، لبناء جيل جديد من الكفاءات وتزويد أفراده بمهارات استشراف وتصميم المستقبل، ليكونوا المحرك والقوة الدافعة لمواصلة مسيرة الابتكار وتعزيز الجاهزية لمتطلبات المرحلة المقبلة.

يُذكر أن زيارة سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد، إلى مقر مؤسسة دبي للمستقبل، تأتي ضمن سلسلة زياراتها إلى مؤسسات وهيئات رئيسية في قطاع الثقافة والإبداع، بهدف تعزيز الشراكات وتمكين القطاع الثقافي في إمارة دبي، وحرصاً على تفعيل قنوات التعاون مع شتى الجهات الفاعلة ذات التأثير المباشر في تأكيد مكانة دبي قبلةً رئيسةً للعمل الإبداعي في جميع صوره وأشكاله، والمدينة الأفضل للحياة والعمل في العالم.

-