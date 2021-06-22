«بيتكوين» تفقد أكثر من 20 بالمئة من قيمتها السوقية في أسبوع

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن عملة "بيتكوين" المشفرة فقدت أكثر من 20% من قيمتها السوقية في الأيام الستة الأخيرة فقط، كما انخفضت بمعدل النصف من أعلى مستوى لها في أبريل الماضي، حينما لامست 65 ألف دولار.

وبحسب ما ذكر موقع "إرم نيوز"، فقط هبط سعر بيتكوين إلى 32.094 دولار أمريكي، مسجلاً أدنى مستوى له في 12 يوما مساء أمس الاثنين، ما أدى إلى انخفاض العملات المعدنية الصغيرة، وكان آخر انخفاض لسيدة العملات المشفرة هو 8.3%، لتمضي العملة نحو تحقيق أكبر انخفاض يومي لها في شهر.

ويأتي هذا الانخفاض وسط حملة قمع متزايدة على العملات المشفرة في الصين، حيث أمرت السلطات في مقاطعة سيتشوان الواقعة جنوب غربي الصين الجمعة الماضية، بإغلاق مشاريع تعدين بيتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية.

والشهر الماضي، تعهد مجلس الوزراء الصيني بتضييق الخناق على التعدين والتجارة كجزء من سلسلة من الإجراءات للسيطرة على المخاطر المالية.

ووفقاً لوكالة رويترز، ”فقد شكل إنتاج الصين من بيتكوين العام الماضي حوالي 65% من الإنتاج العالمي من العملة المشفرة، بحسب بيانات صادرة عن جامعة كامبريدج“.

وعادةً ما تحتفظ الشركات العاملة في مجال تعدين بيتكوين – وهي عملية كثيفة الاستهلاك للطاقة – بمخزونات كبيرة من العملة المشفرة، حيث تؤدي أي تحركات لبيع كميات كبيرة إلى انخفاض الأسعار.

وقال بن سيبلي من شركة ”بي سي بي جروب“ للعملات المشفرة، ومقرها العاصمة البريطانية لندن: ”قد تعني الحملة على عمال تعدين بيتكوين في الصين، أنهم يقومون بتفريغ العملة في سوق ضعيف ويأخذوننا إلى الأسفل“.

وقال البنك المركزي الصيني أمس الاثنين إنه ”استدعى بعض البنوك ومؤسسات الدفع مؤخرا، وحثها على اتخاذ إجراءات صارمة بشأن تداول العملات المشفرة“.

وذكر البنك الزراعي الصيني (AgBank)، ثالث أكبر جهة مانحة للقروض في الصين من حيث قيمة الأصول، بشكل منفصل، أنه يتبع إرشادات بنك الشعب الصيني، وسيجري التدقيق الواجبة على العملاء لاستئصال الأنشطة غير القانونية التي تنطوي على تعدين ومعاملات العملات المشفرة.

في غضون ذلك، تراجع سعر إيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، بنسبة تصل إلى 12%، لينخفض إلى أقل من 2000 دولار لأول مرة منذ شهر تقريبا.