شكرا لقرائتكم خبر عن "منافسة السعودية" تبدي عدم ممناعتها لتأسيس تابعة لـ"أرامكو" شركة خدمات رقمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت الهيئة العامة للمنافسة السعودية، عن عدم ممانعتها من إتمام عملية التركز الاقتصادي بين شركة أرامكو السعودية للتطوير وشركة كوغنايت أي أس النرويجية لإتمام تأسيس شركة متخصصة بتوفير الخدمات الرقمية.

وأفادت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن التركز عبارة عن تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية بين أرامكو للتطوير والشركة النرويجية.

وذكرت الهيئة أن الشركة المستهدف تأسيسها ستكون متخصصة بتوفير خدمات التحول الرقمي والخدمات السحابية في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعمل أرامكو السعودية للتطوير (مملوكة بالكامل لأرامكو)، بقطاع التنقيب وتسويق النفط الخام والغاز، أما "كوغنايت أي أس" فهي شركة نرويجية تعمل بتقديم خدمات البيانات والذكاء الاصطناعي للقطاع الصناعي.

وكانت أرامكو السعودية وائتلاف دولي من المستثمرين يضم كلا من إي آي جي وشركة مبادلة للاستثمار أعلنوا السبت الماضي عن إتمام صفقة استحواذ الائتلاف على حصة 49% في شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام، إحدى الشركات التابعة لأرامكو السعودية، التي تم تأسيسها مؤخرًا، مقابل 12.4 مليار دولار.

ويشمل الائتلاف مجموعة واسعة من المستثمرين من أمريكا الشمالية، وآسيا، والشرق الأوسط.

وكجزء من الصفقة، التي أُعلن عنها في أبريل الماضي، دخلت شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام وأرامكو السعودية في اتفاقية استئجار وإعادة تأجير لشبكة أنابيب النفط الخام التابعة لأرامكو السعودية مدتها 25 عاما.

وفي المقابل، ستحصل شركة أرامكو لإمدادات الزيت الخام بدورها على تعرفة مدفوعة من أرامكو السعودية عن كميات الزيت الخام التي تتدفق عبر الشبكة، وتكون تلك التعرفة مرتبطة بحد أدنى لحجم تلك الكميات، وستحتفظ أرامكو السعودية بحصة أغلبية نسبتها 51% في الشركة الجديدة.

وستظل أرامكو السعودية محتفظة بملكية شبكة خطوط الأنابيب بشكل كامل مع السيطرة التشغيلية التامة عليها، كما لن تفرض هذه الصفقة أي قيود على الشركة من حيث كمية الإنتاج الفعلي للزيت الخام التي تخضع لقرارات الإنتاج التي تتخذها السعودية.

وانضم إلى الائتلاف صندوق طريق الحرير الصيني وشركة حصانة الاستثمارية السعودية، بحسب بلومبرج للأنباء.

كما أعلنت شركة مبادلة للاستثمار، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، مؤخرا عن أنها سوف تنضم لمجموعة المستثمرين التي تشمل سامسونج أسيت مانجمنت لإدارة الأصول.