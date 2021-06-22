الاقتصاد

لأول مرة منذ عامين .. خام برنت يتجاوز 75 دولارا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ عامين .. خام برنت يتجاوز 75 دولارا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال في أوروبا اليوم الثلاثاء إلى أكثر من 75 دولارا للبرميل، لأول مرة منذ حوالي عامين، في ظل مؤشرات على تراجع المعروض مع نمو الطلب على النفط في الأسواق العالمية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع أسعار العقود الآجلة للنفط في تعاملات بورصة لندن صباح اليوم عن المستوى الذي سجلته الأسعار في التعاملات الآسيوية بعد ارتفاعها بنسبة 9ر1% أمس وهو أكبر ارتفاع يومي منذ حوالي 4 أسابيع.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا