شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ عامين .. خام برنت يتجاوز 75 دولارا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال في أوروبا اليوم الثلاثاء إلى أكثر من 75 دولارا للبرميل، لأول مرة منذ حوالي عامين، في ظل مؤشرات على تراجع المعروض مع نمو الطلب على النفط في الأسواق العالمية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع أسعار العقود الآجلة للنفط في تعاملات بورصة لندن صباح اليوم عن المستوى الذي سجلته الأسعار في التعاملات الآسيوية بعد ارتفاعها بنسبة 9ر1% أمس وهو أكبر ارتفاع يومي منذ حوالي 4 أسابيع.