شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع مع توقف الاتجاه الصعودي للدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء مع توقف الاتجاه الصعودي للدولار الأمريكي مما زاد من جاذبية المعدن الأصفر قبل شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) أمام الكونجرس.

زاد الذهب في السوق الفورية 0.3 بالمئة إلى 1787.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0454 بتوقيت جرينتش بعدما ارتفع واحدا بالمئة في الجلسة السابقة.

وصعد المعدن الأصفر في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة إلى 1787.70 دولار.