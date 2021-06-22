شكرا لقرائتكم خبر عن يويفا: لا خطة لنقل نهائي أوروبا من ويمبلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أنه لا يخطط لاستبدال استاد ويمبلي في استضافة الدور قبل النهائي والمباراة النهائية في بطولة أوروبا 2020، بعدما طلب رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي نقل المباريات من بريطانيا عقب ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 هناك.

وسجلت بريطانيا 10633 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، إلى جانب وفاة خمسة أشخاص يوم الاثنين، ليصل الإجمالي إلى أكثر من 4.63 مليون مصاب إلى جانب وفاة 127 ألفاً و976 شخصاً وفقاً لحصيلة رويترز.

وقال اليويفا يوم الجمعة إنه يملك خطة طوارئ بنقل المباراة النهائية من ويمبلي إذا لم توافق بريطانيا على إعفاء المشجعين الأجانب من ضرورة الحجر الصحي لمدة عشرة أيام.

وقال متحدث باسم اليويفا في رسالة عبر البريد الإلكتروني اليوم الثلاثاء «يعمل اليويفا والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والسلطات الإنجليزية عن كثب معاً وبنجاح لإقامة الدور قبل النهائي والمباراة النهائية لبطولة أوروبا في ويمبلي ولا توجد خطط لتغيير الملعب».

ومن المقرر أن يستضيف ويمبلي مباراتي الدور قبل النهائي في السادس والسابع من يوليو/ تموز وقبل إقامة النهائي يوم 11.

وقال دراجي رئيس الوزراء الإيطالي يوم الاثنين إنه يفضل استضافة نهائي بطولة أوروبا في روما بدلاً من «بلد تتزايد فيه حالات الإصابات بشكل سريع».

وذكرت صحيفة تايمز يوم الجمعة أنه إذا لم يتم السماح للمشجعين الأجانب بحضور النهائي في ويمبلي، سيكون البديل مدينة بودابست.