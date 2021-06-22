شكرا لقرائتكم خبر عن قتيل في إعصار قرب مونتريال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (مونتريال-أ.ف.ب)

لقي شخص مصرعه في إعصار ضرب ماسكوش، المدينة الكندية التي تبعد عن مونتريال بضع عشرات من الكيلومترات، بحسب ما أعلنت حكومة مقاطعة كيبيك.

وفي تغريدة على «تويتر» قالت جنفييف جيلبو نائبة رئيس حكومة المقاطعة ووزيرة الأمن العام: «ظاهرة جوّية متطرّفة في ماسكوش. للأسف تأكّدت وفاة رجل. أفكارنا مع عائلته وأحبائه». وأضافت أنّ «فرقنا الحكومية تتحرّك على الأرض لمساعدة الضحايا ودعم السلطات البلدية».

من جهتها، أفادت وسائل إعلام محلّية أنّ الإعصار خلّف أيضاً عدداً من الجرحى وألحق أضراراً بعشرات المباني. وضرب الإعصار ماسكوش، عصر الاثنين، وقد وثّقت مروره في المدينة مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وناشد جيوم تريمبلاي رئيس بلدية ماسكوش سكّان المدينة البالغ عددهم حوالي 50 ألف نسمة توخّي الحذر وتجنّب التنقّل على الطرقات لأنّ الخطر لا يزال ماثلاً. وكانت الأرصاد الجوية حذّرت، الاثنين، من هذه «العاصفة الرعدية العنيفة»، مشيرة إلى أنّ «الظروف مواتية لتكوّن عواصف رعدية عنيفة يمكن أن تنتج عنها رياح شديدة وبَرَد غزير وأمطار غزيرة ظهر اليوم وهذا المساء». وأضافت أنّ «العواصف الرعدية الشديدة يمكن أن تنتج أعاصير».