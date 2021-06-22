شكرا لقرائتكم خبر عن حصانة الاستثمارية: سنعيد تقييم هيكلة الأذرع الاستثمارية لـ"التقاعد" و"التأمينات" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال سعد بن عبدالمحسن الفضلي، الرئيس التنفيذي لشركة حصانة الاستثمارية وهي الذراع الاستثمارية للمؤسسة العامه للتأمينات الاجتماعية، إن العائد الاستثماري الذي حققته المؤسسة العامة للتقاعد السعودية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تجاوز 8% خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وأضاف الفضلي أن المؤسستين خلال السنوات الماضية أسستا شركتين لإدارة الاستثمار وهما شركة الاستثمارات الرائدة التابعة للمؤسسة العامة للتقاعد، وشركة حصانة الاستثمارية التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأوضح أن المؤسستين تستثمران بالأسواق المحلية والعالمية، وتضم أسهم وسندات وملكية خاصة، مشيرا إلى إلى أنه خلال الفترة القادمة سيتم تقييم هيكلة الأذرع الاستثمارية للاستفادة من كليهما وقدرتهما في تحقيق الأهداف لما يعود بالنفع على المؤسسة الجديدة، بحسب موقع قناة "العربية".

وصادق مجلس الوزراء السعودي الأسبوع الماضي على دمج "المؤسسة العامة للتقاعد" في "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية". ومن أبرز مكونات هذه المحفظة حصة تصل إلى 13% من البنك الأهلي السعودي، و30% من البنك السعودي للاستثمار، ونحو 36% من التعاونية للتأمين.