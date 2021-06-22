شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لليورو بالقرب من الأدنى له في شهرين أمام الدولار والأنظار على شهادة باول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية ليعكس استأنف مسيرات الخسائر التي توقفت بالأمس لأول مرة في أربعة جلسات أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ومع التطلع إلى شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام مجلس النواب الأمريكي.

في تمام الساعة 05:51 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.10% إلى مستويات 1.1907 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1919، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1901، بينما حقق الأعلى له عند 1.1920.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً من قبل اقتصاديات منطقة اليورو للكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 3 مقابل 5 في أيار/مايو الماضي، بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس أعرب محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد عن كون التعافي الاقتصادي قائم وهناك حاجة إلى دعم الاقتصاد جيداً لاستمرار ذلك التعافي، مع الإفادة، بأن استمرار تفشي فيروس كورونا يمثل خطر على الاقتصاد الأوروبي.

كما نوهت لاجارد أمس الاثنين لكون هناك توقعات بتعافي الطلب العالمي بأسرع من المتوقع وأن الإنفاق القوي قد يدعم التعافي الاقتصادي القوي، مضيفة بأن التأثير التصاعدي لضغوط التضخم الأساسية على التضخم الكلي ستقابل بانخفاض أسعار الطاقة المتوقع، وأن التشديد النقدي بأسرع من المتوقع سوف يشكل خطراً على التعافي الاقتصاد وتوقعات التضخم.

على الصعيد الأخر تتطلع الأسواق لحديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيسة بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الفيدرالي ماري دالي في حدث عبر الإنترنت يستضيفه معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، وذلك قبل أن نشهد إدلاء محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشهادته عبر الأقمار الصناعية أمام اللجنة الفرعية التابعة لمجلس النواب والمعنية بجائحة كورونا حول برنامج الإقراض في حالات الطوارئ وسياسات الفيدرالي.

ويذكر أن اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 حزيران/يونيو تم خلاله تثبيت الفائدة على الأموال الفيدرالية عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% والبقاء على برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار مع الكشف الأسبوع الماضي عن توقعات صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

كما تابعنا الأربعاء الماضي المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والذي نوه من خلاله لكون الاحتياطي الفيدرالي لا يفكر حقاً في زيادة الفائدة في الوقت الراهن ويتعهد بمواصلة شراء الأصول (120$ مليار شهرياً) لحين احراز "تقدم كبير أخر" في التوظيف والتضخم، الأمر تم اعتباره أنه تهدئة لرد فعل الأسواق الأولى على مراجعة توقعات اللجنة الفيدرالية برفع الفائدة إلى 0.60% أو بواقع مرتان في 2023.