شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يؤجل السلبية- تحليل - 22-6-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استسلم سعر الزوج بتداولات يوم أمس لإيجابية المتوسط المتحرك 55 بثباته قرب 130.30 ليشكل ذلك دعم إضافي أمامه لنلاحظ اندفاعه فوق مستوى 131.00 معلنا بذلك تأجيل الهجوم السلبي للتداولات الحالية.

قد تمتد التداولات التصحيحية الصاعدة بفعل خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع البيع لتسجيل بعض الأهداف المستقرة قرب 131.80 وصولا نحو 132.35 ليختبر بذلك امتداد المقاومة الرئيسية قبل تسجيله لأي هدف سلبي جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 130.80 و 131.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل تصحيحي