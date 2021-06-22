شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يرتد فوق الدعم-تحليل - 22-6-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم ينجح سعر الزوج بالثبات مطولا دون الدعم الإضافي المستقر عند 151.90 لنلاحظ تقديمه مؤخرا لإغلاق إيجابي فوقه لينهي بذلك التداولات السلبية بتشكيله لارتداد إيجابي نحو 153.60.

نذكر بأن تمركز السعر ضمن محاور القناة الرئيسية الصاعدة والموضحة بالرسم المرفق, بالإضافة إلى ثبات الدعم الإضافي, فإن ذلك سيدعم محاولة تجديد السعر للهجوم الصاعد لنتوقع بتجميعه للعزم الإيجابي الوصول نحو 154.60 ومن ثم ليضغط على القمة المحققة مؤخرا والمتمركزة قرب 156.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 152.60 و 154.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد