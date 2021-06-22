شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين لا يزال هابط– تحليل - 22-6-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر البلاتين يوم أمس ارتداد تصحيحي صاعد مستقرا بذلك قرب مستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي والمتمثل بمستوى 1070.00 إلا أن ذلك لن يؤثر على المسار الرئيسي الهابط نظرا لتمركزه دون المقاومة المحورية الممتدة حاليا نحو 1117.00.

كذلك استمرار تذبذب مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع البيع سيزيد من فرص تجميع السعر قريبا للعزم السلبي ليمكنه ذلك باستئناف الهجوم السلبي والوصول نحو 1000.00 و 945.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1100.00 و 1000.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة