الاقتصاد

سعر البلاتين لا يزال هابط– تحليل - 22-6-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر البلاتين يوم أمس ارتداد تصحيحي صاعد مستقرا بذلك قرب مستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي والمتمثل بمستوى 1070.00 إلا أن ذلك لن يؤثر على المسار الرئيسي الهابط نظرا لتمركزه دون المقاومة المحورية الممتدة حاليا نحو 1117.00.

 

كذلك استمرار تذبذب مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع البيع سيزيد من فرص تجميع السعر قريبا للعزم السلبي ليمكنه ذلك باستئناف الهجوم السلبي والوصول نحو 1000.00 و 945.00 على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 1100.00 و 1000.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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