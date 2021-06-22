شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يستمر بالتذبذب السلبي– تحليل- 22-6-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر النحاس بتقديم تذبذبات سلبية بالرغم من تمركزه ضمن محاور القناة الرئيسية الصاعدة ليتأثر بثبات الحاجز المستقر عند 4.4100 بالإضافة إلى استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي نظرا لتمركزه ضمن مستوى تشبع البيع.

لذلك, نتوقع استئناف السعر قريبا للمحاولات التصحيحية الهابطة ليستهدف بذلك الدعم الرئيسي الممتد نحو 3.9700 ومن ثم ليبدأ بتقديم تداولات صاعدة بهدف استعادة الميل الصاعد خلال الفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.2900 و 4.000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط