«إكسون موبيل» تعتزم خفض 10% من قوتها العاملة في أمريكا سنوياً

قالت وكالة بلومبيرج نقلاً عن مصادر مطلعة إن شركة إكسون موبيل، أكبر منتج أمريكي للنفط، تستعد لخفض قوتها العاملة في مكاتبها في الولايات المتحدة ما بين خمسة بالمئة وعشرة بالمئة سنوياً على مدار الأعوام الثلاثة إلى الخمسة القادمة.

وأضاف تقرير بلومبيرج أن تخفيضات الوظائف ستستهدف الموظفين الأدنى أداء مقارنة بنظرائهم في إطار برنامج لتقييم الأداء، ولذلك فإنها لن يُجرى تصنيفها على أنها تسريحات للعمالة.

وقال التقرير إن الموظفين الذين تشملهم التخفيضات لم يتم إخطارهم حتى الآن.

والتخفيضات المزمعة تأتي في وقت تواجه فيه إكسون مهمة ضخمة في إعادة رسم مسارها لتهدئة المستثمرين المحبطين من إنفاق مفرط في ما يبدو للشركة.

وقال كيسي نورتون المتحدث باسم إكسون إن الشركة لديها هذه العملية لتقييم الأداء «منذ بضعة أعوام» وإنها «لا علاقة لها بالمرة بأي خطط لتخفيض قوة العمل».

وأعلنت إكسون العام الماضي عن خطط لتقليص قوتها العاملة حول العالم بمقدار 14 ألفاً بحلول نهاية 2021. وكان لدى الشركة حوالي 72 ألف موظف منتظم في نهاية 2020.

(رويترز)