شكرا لقرائتكم خبر عن "داماك" تعلن تأجيل إجراءات الاستحواذ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: "الخليج"

أعلنت شركة داماك العقارية عن تأجيل تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاستحواذ وذلك بعد ورود خطاب من شركة ميبل إنفست كو ليمتد يفيد بذلك.

وأرجعت الشركة في بيان لسوق دبي المالي هذا التأجيل الى قيام هيئة الأوراق المالية والسلع حاليا بدراسة الوقائع المتعلقة بهذا الشأن.

وأضافت الشركة إلى أنه تم تأجيل الإجراءات المتعلقة بالاستحواذ إلى حين استكمال الدراسة.

يذكر أن سوق دبي المالي كان قد نشر بتاريخ 9 يونيو الجاري افصاحا يفيد بنية استحواذ شركة ميبل إنفست كو ليمتد على أسهم رأس مال شركة داماك العقارية.