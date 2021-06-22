شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة زايد من بين أفضل 700 مؤسسة أكاديمية عالمياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت جامعة زايد إنجازاً أكاديمياً بدخولها قائمة أفضل 700 جامعة في العالم وفقاً لتصنيفات «كيو إس العالمية» لعام 2022، وهو منشور سنوي لتصنيفات الجامعات من المؤسسة البريطانية المتخصصة في التعليم.وجاءت الجامعة في المراكز بين 651-700 في العالم، وحققت المرتبة الخامسة في الإمارات. كما صنّفت في المرتبة الـ 20 في الدول العربية، وجاء أداء الجامعة من بين أفضل 50% في تصنيفات «كيو إس العالمية». وحصلت الجامعة على تصنيف أفضل 501-550 جامعة عالمية بحسب المحتوى الأكاديمي، وهو علوم الكمبيوتر وأنظمة المعلومات، وكذلك التجارة وإدارة الأعمال.وأعرب الدكتور خالد الخزرجي، مدير الجامعة عن فخره بالمركز الذي حققته. مشيراً إلى أن الارتقاء في أداء الجامعة من المرتبة 701-750 في العام الماضي، مؤشر واضح على اهتمامنا وحرصنا على الريادة في التعليم، ودليل على دعم القيادة الرشيدة بتوجيهاتها السديدة والمتواصلة للرؤى الوطنية الاستراتيجية الخاصة بقطاع التعليم، من منطلق إيمانها بدور التعليم الأساسي في دفع عجلة الاقتصاد القائم على المعرفة وإعداد المواهب الشابة التي تشكل مستقبل الوطن وتعزز قدرته وكفاءته التنافسية العالمية.

وحصلت جامعة زايد على مرتبة «عالية» من تصنيف «كيو إس» في فئة الجامعة العالمية في «كثافة البحث العلمي»، وتضم هذا العام 1673 مؤسسة أكاديمية شاركت من جميع أنحاء العالم. كما صنّفت الجامعة في المرتبة العاشرة عالمياً لتوظيف «أعضاء هيئة تدريس دوليين» بـ 569 أستاذاً من مختلف دول العالم، وهو أقوى مؤشر أداء للجامعة في تصنيفات «كيو إس».

(وام)