شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي لرعاية النساء» تنظم فعاليات توعوية بالتنمر الإلكتروني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال الفعاليات التي أقامتها بالتزامن مع اليوم العالمي للتنمر الإلكتروني والذي يصادف 17 يونيو من كل عام وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وضمن برنامج مواجهة سلوك التنمر في المدارس.وأكدت شيخة سعيد المنصوري مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة أهمية استثمار هذا اليوم العالمي لمواجهة سلوك التنمر وتسليط الضوء على ضرورة الاهتمام بحماية حقوق الأطفال وقضاياهم، موضحة أن المؤسسة هدفت من هذا البرنامج إلى رفع الوعي المجتمعي لدى جميع الأطراف ذات العلاقة بسلوك التنمر والمساهمة في إيجاد بيئة صحية خالية من مظاهر العنف المدرسي ومعززة لقيم المشاركة والتسامح التي تقبل الاختلاف وتقدم المساعدة اللازمة لضحايا التنمر ومرتكبيه بما يضمن لكليهما التوافق المدرسي والشخصي والاجتماعي.وأضافت أن مشاركة المؤسسة في فعاليات اليوم العالمي للتنمر الإلكتروني كانت من خلال تنظيم ورشة افتراضية للطلبة تحت عنوان «السلوك الإيجابي عبر الإنترنت» بهدف رفع مستوى الوعي لديهم بمهارات مواجهة سلوك التنمر الإلكتروني وتعريف الطلبة بالسلوكيات الإيجابية في التعامل مع الفضاء الإلكتروني، مشيرة إلى أن عدد الطلبة والطالبات المستفيدين من هذه الورشة بلغ 300 طالب. وتضمنت الورشة مسابقة للطلبة عبر برنامج kahoot بهدف تشجيعهم على المشاركة وقياس مدى استفادتهم، حيث حصل الفائزون بالمراكز الأولى على جوائز قيمة.كما نظمت المؤسسة ورشة افتراضية أخرى خاصة بـأولياء الأمور تحت عنوان «لفضاء إلكتروني إيجابي» بهدف مناقشة الحقائق والافتراضات المتعلقة باستخدام الفضاء الإلكتروني والتعرف إلى المبادئ الأساسية في التعامل معه، كما وزعت المؤسسة بعض المنشورات التثقيفية التي تتعلق بسلوك التنمر الإلكتروني تتضمن شرحاً تفصيلياً لأشكاله وطرق الوقاية منه.

(وام)