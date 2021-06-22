شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة في مجملها إيجابية لتلحق بنظيرتها الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ثاني جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية لتلحق بنظيرتها الأمريكية مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية، الاسترالي والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجع مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج اليوم الثلاثاء عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب كشف بنك اليابان عن بيانات التضخم لثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر ويستباك لثقة المستهلكين والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 107.1 مقابل 105.2 في الربع الأول الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 99.5، وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف بنك نيوزيلندا الاحتياطي عن القراءة السنوية لمؤشر إنفاق بطاقات الائتمان والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 27.2% مقابل 87.5% في نيسان/أبريل الماضي، أسوء من التوقعات عند 70.2%.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق حالياً صدور عن القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين لليابان والتي قد تظهر الثبات عند مستويات الصفر مقابل انكماش 0.1% في أيار/مايو الماضي، كما تتوجه أنظار المستثمرين إلى شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عبر الأقمار الصناعية أمام اللجنة الفرعية التابعة لمجلس النواب والمعنية بجائحة كورونا حول برنامج الإقراض في حالات الطوارئ وسياسات الفيدرالي.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الاثنين في تمام 04:23 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 178.20 مليون حالة مصابة ولقي نحو 3,865,738 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأمس، قرابة 2,414 مليون جرعة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 2.64% ليربح 50.13 نقطة ويصل إلى المستوى 1,949.58، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 2.53% ليربح هو الأخر 709.49 نقطة ويصل إلى المستوى 28,720.42.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.31% ليربح 15.96 نقطة ويصل إلى المستوى 5,106.35، كما ارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.62% ليربح هو الأخر 22.05 نقطة ويصل إلى المستوى 3,551.23.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.15% ليخسر 42.65 نقطة ويصل إلى المستوى 28,446.35، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.64% ليربح 20.86 نقطة ويصل إلى المستوى 3,261.65.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.35% ليربح 43.62 نقطة ويصل إلى المستوى 12,542.98، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 1.41% ليربح هو الأخر 102.19 نقطة ويصل إلى المستوى 7,337.50.