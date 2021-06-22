شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يضطر لبعض الانخفاض – تحليل - 22-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار مقابل الفرنك بسلبية يوم أمس ليكسر مستوى 0.9200 ويستقر دونه، مع ملاحظة أن المتوسط المتحرك 50 يحاول حماية السعر من تكبّد مزيد من الخسائر، لتبقى الفرص متاحة لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي يتواجد هدفه التالي عند 0.9265.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 0.9135 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9150 والمقاومة 0.9250

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد