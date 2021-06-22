شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يفقد العزم – تحليل - 22-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات إيجابية طفيفة يوم أمس، ويبدأ اليوم بميل هابط في إشارة لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار كسر مستوى 0.7500 لتأكيد فتح الطريق أمام التوجه نحو 0.7375 كهدف تالي.

لذلك، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً على المدى اللحظي والقصير، مع الانتباه إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات دون 0.7545 والأهم دون 0.7615.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7450 والمقاومة 0.7560

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط