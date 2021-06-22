شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يجتاز الهدف الأول – تحليل - 22-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر عقود خام برنت صعوداً بشكل قوي يوم أمس ليحقق هدفنا الأول عند 74.90 ويخترقه ليستقر فوقه، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه التالي عند 76.00، مع الإشارة إلى أن السعر يحتاج لاختراق 75.40 للعودة إلى القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة وفعالة ما لم يتم كسر مستوى 74.05 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 74.00 والمقاومة 76.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد