شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحقق مكاسب قوية – تحليل - 22-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت تداولات سعر النفط فوق حاجز 73.00 بعد الاندفاع الصاعد القوي الذي شهده يوم أمس، وننتظر مزيد من الارتفاع لاختبار مستوى 74.00 كهدف رئيسي تالي، مع الإشارة إلى أن تخطي هذا المستوى سيدفع السعر إلى 75.55 كمحطة تالية.

الثبات فوق 72.70 مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع، حيث إن كسره سيجبر السعر على بدء تصحيح لحظي هابط تبدأ أهدافه باختبار مناطق 72.00 وقد يمتد إلى 71.15 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 72.00 والمقاومة 75.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد