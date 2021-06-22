شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تواجه دعم قوي – تحليل - 22-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجد سعر الفضة صعوبة في كسر مستوى 25.65، ليظهر بعض الميل الصاعد الطفيف ويختبر حاجز 26.00، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يصل إلى مناطق التشبع في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه التالي عند 24.95.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم اختراق مستويات 26.25 ثم 26.85 والثبات فوقها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.40 والمقاومة 26.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط